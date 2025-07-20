Гроза с градом и порывистый ветер ожидаются в Москве 20 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и дождем прогнозируется в Москве в последний день недели, 20 июля. В отдельных районах возможна гроза с градом, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 16 градусов, по области – до 13 градусов.

В МЧС призвали водителей в условиях непогоды снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям стоит парковаться вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Дожди в Москве продолжатся на протяжении всей следующей недели. При этом в текущие выходные непогоду определяет атлантический циклон. Кроме того, заметно понижено атмосферное давление.