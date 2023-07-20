Более 10% россиян сталкивались с харассментом при собеседовании на работу – опрос

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С различными проявлениями сексуальных домогательств во время собеседования на работу сталкивались 13,5% соискателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос HeadHunter.

Всего в исследовании участвовало около 1,6 тысячи пользователей портала. О харассменте при приеме на работу сообщили 16% женщин и 10% мужчин. Среди проявлений подобных домогательств респонденты назвали неприличные высказывания, нежелательные прикосновения, принуждение к интимной близости и даже изнасилование.

При этом случаи харассмента во время самой работы по сравнению с этапом собеседований учащаются: о домогательствах со стороны коллег или начальства сообщили 18% опрошенных (24% женщин и 10% мужчин).

Чаще всего в отношении инициаторов домогательств работодатели не применяют каких-либо санкций. Согласно опросу, виновники понесли наказание только в 10% случаев.

По словам экспертов, национальное законодательство РФ не предусматривает эффективных механизмов защиты от харассмента, в связи с чем обязанность защищать работников в этом вопросе должна находиться на ответственности работодателей.

Глава Центра защиты пострадавших от насилия Мари Давтян сообщила, что в законодательстве РФ даже нет понятия "домогательства". Она отметила, что для снижения случаев харассмента работодатели должны принимать внутренние этические кодексы, быть готовы расследовать жалобы подчиненных, а также разработать меры воздействия на агрессоров.

Ранее опрос показал, что более половины россиян (62%) часто общаются со своими коллегами вне работы или же иногда поддерживают с ними контакт, самыми общительными стали мужчины.

До этого половина опрошенных россиян назвали боязнь изменений как главное препятствие на пути к профессиональному успеху и карьерному росту.