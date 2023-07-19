Более 60% россиян продолжают общаться с коллегами вне работы

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Более половины россиян (62%) часто общаются со своими коллегами вне работы или же иногда поддерживают с ними контакт, самыми общительными стали мужчины. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Авито Работа".

Отмечается, что 30% респондентов контактируют со своими коллегами в свободное от работы время, однако треть опрошенных отмечали, что хотели бы проводить с коллегами намного больше времени после окончания трудового дня.

Более половины опрошенных мужчин (66%) часто или периодически проводят свое свободное время с сотрудниками со своей работы, среди женщин с коллегами общается 59%.

Аналитики добавили, что чаще всего вне работы с коллегами предпочитают общаться специалисты из сферы автомобильного бизнеса, медицины, фармацевтики, маркетинга и рекламы, строительства, недвижимости и сферы фитнеса.

Работники банков, из сферы торговли, фитнеса и салонов красоты рассказывали, что хотели бы чаще встречаться с коллегами вне рабочих часов.

По словам аналитиков, хорошие отношения между коллегами россияне определяют взаимным уважением, о чем заявили 67% опрошенных, 59% респондентов считают, что самое главное в хорошем общении – это взаимопомощь, еще 55% отметили чувство юмора, 53% посчитали важным критерием коммуникабельность коллег.

Ранее в России проходил опрос, согласно которому 58% граждан отмечали, что за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Отмечалось, что 27% респондентов задерживаются на работе не меньше 1–2 раз в неделю, 49% остаются на работе из-за резкого сокращения штата и нехватки сотрудников.

Согласно результатам опроса, 32% граждан РФ заявили, что они дополнительно работают из-за сжатых сроков, еще 25% опрошенных задерживаются выполняя работу других сотрудников.

