Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до конца понедельника

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице и Московской области до конца понедельника ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:30 до конца суток 20 июля в Москве и Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В течение недели в столице прогнозируются дожди. Наиболее интенсивные дожди будут 20 и 21 июля. Воздух прогреется до 20–23 градусов.

Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник в Москве будет немного прохладнее.

Ранее синоптик рассказал о погоде в России в августе. В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9–14 градусов.

Кроме того, говорилось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. Метеорологи напоминают, что дождливой была и первая половина лета в 2017 году, но тогда к середине сезона выпало 224 миллиметра, или 91% сезонной нормы.