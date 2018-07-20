Ученые нашли способ быстрого выявления опухолей нервной системы

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Быстрый и эффективный метод выявления раковых опухолей нервной системы на ранних стадиях разработали сотрудники химического факультета МГУ им. Ломоносова.
Биосенсорная система позволяет определять содержание в жидкостях организма катехоламинов, избыток которых сигнализирует о развитии опухолевых заболеваний нервной системы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как отмечается, способ позволит эффективнее бороться с болезнями.
Когда передача нервного импульса работает неправильно, в организме увеличивается уровень катехоламинов и их метаболитов
"По результатам измерения уровня катехоламинов можно выявить начальные этапы развития опухолевых новообразований, таких как феохромоцитома, нейробластома, параганглиома, карциноидные опухоли, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона", – говорится в сообщении пресс-службы.
Аспирант химического факультета Мария Македонская, которая является одним из разработчиков нового метода, рассказала, что способ позволяет одновременно определять катехоламины и их метаболиты в моче и плазме крови быстро и точно.
Ранее американские специалисты из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке сообщили, что кетодиета помогает некоторым противораковым препаратам быстрее уничтожать опухоли.
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