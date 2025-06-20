Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве в пятницу, 20 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Астрономическое лето начнется прохладной погодой. Оно стартует после летнего солнцестояния в субботу, 21 июня. Значения средней суточной температуры воздуха в предстоящие выходные, 21 и 22 июня, ожидаются ниже нормы примерно на 4 градуса.

До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков. При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров дождя.