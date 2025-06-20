20 июня, 06:36Общество
Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 20 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и дождь ожидаются в Москве в пятницу, 20 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.
Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве опустится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.
Астрономическое лето начнется прохладной погодой. Оно стартует после летнего солнцестояния в субботу, 21 июня. Значения средней суточной температуры воздуха в предстоящие выходные, 21 и 22 июня, ожидаются ниже нормы примерно на 4 градуса.
До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков. При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров дождя.
"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 20 июня