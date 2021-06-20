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Общество

05:26

Специалист рассказал о вреде сочетания кофе со сладостями

общество еда

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Стало известно, почему вредно употреблять кофе со сладостями. Об этом рассказал специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев.

Эксперт сообщил, что кофе содержит вещества, препятствующие усвоению мироэлементов и витаминов из пищи.

"Напиток лучше употреблять между приемами пищи", – посоветовал Исанбаев в беседе с РИА Новости.

Специалист заявил, что сладкое и кофе не стоит употреблять вместе. Он предупредил, что подобное сочетание опасно возникновением гипогликемии.

"Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает", – пояснил эксперт.

Гипогликемия проявляется в виде слабости организма, головокружений, холодного липкого пота и сонливости. При этом каждый человек переносит недуг по-своему.

"Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", – подытожил Исанбаев.

Ранее специалист рассказал, с чем нельзя есть бананы. Он заявил, что неспелые фрукты не стоит употреблять в пищу тем, у кого плохо переваривается клетчатка.

До этого диетолог Татьяна Бочарова объяснила, с чем нельзя есть мясо. Врач порекомендовала запивать продукт цитрусовым соком или водой.

"Доктор 24": кофе

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