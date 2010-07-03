У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

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У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина.

Горжанкин рассказал, что в четверг, 20 июня, в доме продюсера произошел конфликт из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Мухина заявляла, что Алибасова насильно держат в квартире. После чего продюсер сам вызвал полицию, однако после ее приезда заявил, что все в порядке, и попросил не беспокоить соседей.

После этого, по словам пиар-директора, у Алибасова экстренно взяли анализы на психотропные вещества, результаты которых будут в скором времени обнародованы.

Ранее продюсера выписали из НИИ имени Склифосовского. Сын музыканта рассказал, что дальнейшую реабилитацию Алибасов будет проходить в окружении семьи, а потом он отправится в Казахстан, где продюсеру предоставят проживание в горном шале и личный вертолет.

Бари Алибасов был доставлен в НИИ имени Склифосовского 4 июня. Как рассказал сам продюсер, он отравился, случайно глотнув средство для чистки труб, которое принял за сок. Врачи скорой помощи сделали ему промывание желудка, а затем увезли в больницу. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Позже стало известно, что артиста ввели в состояние медикаментозного сна.

Позднее он перенес операцию. Родные Алибасова сообщили, что думают о его отправке на восстановление в Казахстан.



Бари Алибасова могут отправить на реабилитацию в Казахстан

Бари Алибасов – музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, Заслуженный артист России. Родился 6 июня 1947 года в городе Чарске Семипалатинской области (Казахстан). В 1988 году переехал в Москву. В 1989 году организовал группу, которая получила название "На‑На". В кино Алибасов дебютировал в 1992 году.

