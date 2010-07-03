Жаркая погода без осадков сохранится в Москве

Жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье в четверг, 20 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют в городе и области переменную облачность, дефицит осадков и ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду.
В ночь на 21 июня температура воздуха в столице может опуститься до 15 градусов, в Подмосковье – до 12 градусов. Атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в столице начинается вторая волна июльской жары. Местами воздух прогревается до +30 градусов. Синоптики уже назвали первый месяц лета очень засушливым и пожароопасным. Такая погода продлится минимум до конца недели.
В городе продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. По прогнозам синоптиков, 22 июня воздух прогреется до плюс +32 градусов.
Кроме того, из-за жары участились случаи нападения на людей ядовитых пауков. Уже зафиксированы два случая укусов. Речь идет о каракуртах, это представители рода черных вдов. Они распространены в Средней Азии.
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