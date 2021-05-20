Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дожди прогнозируются в Москве в четверг. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха прогреется до 21–23 градусов тепла. В некоторых районах города не исключена гроза. В ночь на пятницу температура может составить до +11 градусов.

В столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Местами скорость ветра может увеличиваться до 17 метров в секунду. Специалисты напомнили, что в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление зафиксируется на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

В Московской области воздух прогреется до 23 градусов. В ночные часы ожидается понижение до +8 градусов.

Ранее москвичей предупредили о похолодании перед выходными. В пятницу, 21 мая, температура опустится до 16–18 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "Москва 24" рассказывал, накроет ли Москву питерский шторм. Синоптик заявлял, что столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в городе, а второй приближает ложбину низкого давления.