У свердловских магазинов "Красное&Белое" могут отозвать лицензию

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Лицензия сети "Красное&Белое" в Свердловской области может быть отозвана, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.

Он пояснил, что 18 мая в регионе были продлены ограничения из-за вспышки заболевания в сети "Красное&Белое", где коронавирусную инфекцию выявили у 136 сотрудников. Куйвашев подчеркнул, что организация должна в оперативном порядке устранить все нарушения эпидемиологических правил.

"В противном случае Свердловская область переживет без этой сети – если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", – написал Куйвашев.

Он рассказал, что многие сотрудники организации посещали работу с явными симптомами ОРВИ, где работает более 800 человек. По его словам, температуру сотрудникам изменяли не регулярно из-за малого количества термометров. Кроме того, по его словам, в самих магазинах не была соблюдена соцдистанция, покупателей впускали без масок.

"Некоторые сотрудники "Красного&Белого" вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации. Из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти", – добавил глава региона.

Всего в Свердловской области зафиксировано 3 134 случая коронавируса. Выписано 890 человек, умерло восемь человек. В России зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.

