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Москва 24

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Общество

19:30

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Свердловской области продлили ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима, и обязательной изоляции людей старше 65 лет", – заявил Куйвашев.

Он пояснил, что к вопросу о продлении ограничений вернулись из-за вспышки заболевания в сети "Красное&Белое", где коронавирусную инфекцию выявили у 136 сотрудников.

При этом глава региона заявил, что сделал исключение для медицинских организаций, которые с 19 мая смогут возобновить свою работу. В частности, со вторника заработают частные клиники и косметологии с медицинской лицензией.

В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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