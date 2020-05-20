В России начали тестировать первый магазин без касс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый магазин без касс и продавцов, который оснащен системой компьютерного зрения, начали тестировать в России. Об этом сообщили представители Сбербанка, Visa и "Азбуки Вкуса", передает ТАСС.
"Сбербанк, розничная сеть "Азбука Вкуса" и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения", – говорится в совместном пресс-релизе компаний. Для того чтобы стать покупателем, нужно скачать приложение Take&Go от Сбербанка и зарегистрироваться в нем. При этом надо указать карту платежной системы Visa.
На входе в магазин потребуется отсканировать QR-код. Деньги с банковской карты за продукты будут списаны автоматически. Отмечается, что магазин находится в столице – в деловом центре "Москва-Сити".
Генеральный директор Visa в России Михаил Бернер считает, что новая технология окажется востребованной.
Ранее Сбербанк продлил действие банковских карт с истекшим сроком. Как уточнили в банке, изменения введены с целью улучшения дистанционного обслуживания клиентов и отсутствия необходимости у них посещения офисов.
Магазины "Пятерочка" расширяют географию доставки продуктов
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