В приложении "Яндекс.Карты" покажут наличие очередей в супермаркетах

12:38
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В приложении "Яндекс.Карты" можно будет посмотреть, много ли человек стоит в очереди на кассу в супермаркете, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в приложении около названия организации появится оценка: нет очереди, небольшая, большая.
На сегодняшний день к проекту подключили 169 супермаркетов "Азбуки Вкуса" и 55 – "Перекрестка" в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее время присоединится "Альфа-Банк" с 400 отделениями по всей России.
Ранее стало известно, что число покупателей в магазинах могут ограничить в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Теоретически в помещении с торговым залом в 50 квадратных метров одновременно сможет находиться не более 25 человек, однако точных расчетов пока нет.
Вероятность заражения коронавирусом в супермаркете при касании упаковок названа обоснованной. Однако она ниже, чем при контакте с человеком с COVID-19. Эксперты призвали покупателей в связи с этим не паниковать. До сих пор в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты.
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