"Нам нечего есть". Что происходит у посольства Киргизии

Что происходит у посольства Киргизии в Москве

Граждане Киргизии окружили вход в посольство своей республики в Москве. Многим не на что купить продукты, поэтому они хотят срочно вернуться на родину. Некоторые пытаются добиться этого три месяца.

Как передает телеканал Москва 24, по громкой связи полицейские и сотрудники Росгвардии напоминают, что сегодня пускают только беременных женщин и детей, но остальные продолжают стоять в очереди.

"Я хотел в Кыргызстан уехать, у меня отец недавно умер. У меня дети без присмотра остались тут..." – объяснил один из ожидающих.

Авиасообщение осуществляется раз в неделю: вывозят всех, кто хочет вернуться на родину. Однако рейсы не могут вместить абсолютно всех. Планируется, что 24–25 мая вывезут беременных женщин и детей. Тем временем у посольства стоят преимущественно мужчины, которых туда пока не пускают.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев COVID-19.

Скончались за сутки 135 человек, за весь период – 2 972 человека. Выписано за сутки 9 262 пациента, общее число выписавшихся – 85 392.