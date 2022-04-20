Московские врачи вылечили от коронавируса более 2,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 103 пациента, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Выздоровели за сутки 728 человек. Всего число поборовших болезнь превысило 2,5 миллиона.

Выявлено за минувшие 24 часа 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 19 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с COVID-19 в стране улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. В ведомстве отметили, что по итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал ревакцинироваться против коронавируса во время майских праздников, а также соблюдать масочный режим.