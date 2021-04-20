Еще 1 583 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 583 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 974 229", – говорится в сообщении.

За сутки в городе выявили 1 996 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 1 010 человек. За это время в столице скончались 56 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.

За минувшие 24 часа в России подтвердили 8 164 новых случая коронавируса. В 1 026 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность выявляемых в России мутаций коронавируса. Пока нет данных о том, что выявляемые варианты коронавируса вызывают более тяжелое течение болезни.