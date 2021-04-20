В РФ предложили сажать на 10 лет за повлекшие гибель пожарных поджоги

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Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных, сообщает RT.

Как подчеркнул Курдесов, сейчас предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе в результате поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Он предложил ввести в эту статью новое положение, предусматривающее лишение свободы на срок до 10 лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, в том числе с помощью поджога или иного общеопасного способа, повлекшее гибель сотрудника спасательных служб.

Общественный деятель написал соответствующее письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева. В нем Курдесов напомнил о крупнейшем пожаре в здании Невской мануфактуры, при ликвидации которого погиб пожарный.

Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел 12 апреля. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Сообщалось, что во время тушения огня погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.