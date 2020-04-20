В Союзе дачников прокомментировали поправки в отношении соседских прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что развитие законодательства в области прав соседей позволит проще регулировать споры. Об этом сообщает RT.
"Законодательные нормы постоянно совершенствуются, в том числе по итогам формирования судебной практики. Споры между соседями возникают очень часто: тень от забора или снег с крыши строения, дым от шашлыков", – объяснил Чаплин.
По словам специалиста, многие вопросы, которые доходят до суда, могли бы решаться превентивно. Часть из них регламентирована в новых поправках в Гражданский кодекс.
"Более трети споров в судах связаны с границами земельных участков, а каждый десятый – с землепользованием. Во многих СНТ не соблюдались правила, в результате чего дома стоят ближе 3 метров от границ участков, а высокорослые деревья – ближе 4 метров от соседей", – уточнил председатель Союза дачников.
Впервые о поправках в Гражданский кодекс стало известно в декабре 2019 года. Как объяснил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, нормы помогут регулировать конфликты в правовом поле.
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