В Госдуме прокомментировали внесение соседского права в Гражданский кодекс РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что в Гражданский кодекс внесут соседские права, передает RT.

Он отметил, что в настоящий момент существует немало вопросов земельного характера, среди которых имеются и обращения по поводу использования общей собственности. Николаев подчеркнул, что нехватка соседского права негативно влияет на разрешение подобных споров.

"На самом деле, отсутствие соседского права очень часто является камнем преткновения в вопросах, которые невозможно разрешить через Земельный кодекс. Конечно, очень не хватает этого соседского права", – сообщил Николаев.

Он добавил, что при разработке соседского права необходимо проделать огромную работу для учета региональных особенностей. Парламентарий заявил, что эта проблема требует масштабного обсуждения.

"Что касается традиций, у нас огромная страна, здесь есть региональные особенности. Это колоссальная работа, которая нужна, не надо торопиться, чтобы дров не наломать", – отметил Николаев.

Ранее о внесении соседских прав в поправки в Гражданский кодекс сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, главной задачей реализации инициативы является урегулирование возможных конфликтов в правовом поле.