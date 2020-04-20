Проверить привязку "Тройки" к пропуску можно на Едином транспортном портале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проверить, привязана ли карта "Тройка" к цифровому пропуску, можно на Едином транспортном портале, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Теперь на Едином транспортном портале можно проверить, привязана ли ваша "Тройка" к цифровому пропуску. Нужно только ввести номер карты", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с момента добавления карты должно пройти не менее пяти часов. В ближайшее время граждане также смогут проверить социальную карту.

Ранее сообщалось, что в Москве карту "Тройка" можно будет заказать с доставкой на дом через сервис "Яндекс.Лавка". Залоговая стоимость карты останется прежней – 50 рублей.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

