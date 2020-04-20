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Москва 24

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Общество

07:09

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода установится в Москве и области в понедельник, 20 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По сообщениям синоптиков, в некоторых районах днем пройдут небольшие дожди.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от 8 до 10 градусов тепла, по области – до плюс 11 градусов", – пишут специалисты.

Метеорологи уточняют, что на протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Также в Москве продолжит сохраняться неблагоприятная погода с сильными колебаниями метеопараметров. Так, атмосферное давление поднимется до нормальных показателей в 748 миллиметров ртутного столба, при этом температура воздуха останется ниже нормы на 2 градуса.

Ранее жителей столицы предупредили о штормовом ветре на наступившей неделе. Сообщалось, что его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду.

При этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предсказала теплую погоду в мае на большей части РФ. В частности, на западе страны ожидалась температура в пределах климатической нормы.

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