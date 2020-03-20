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Общество

16:27

Авиакомпания S7 закроет рейсы в Таиланд с 22 марта

общество транспорт за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Авиакомпания S7 закроет рейсы в Таиланд с 22 марта. Полеты будут прекращены полностью, сообщает пресс-служба перевозчика.

На решение компании повлияли ограничения на въезд иностранцев, введенные правительством страны.

"С 22 марта S7 Airlines прекращает перевозку российских граждан из России в Таиланд", – сообщили в S7.

В компании подчеркнули, что сохранятся рейсы по вывозу граждан РФ на родину. Самолеты будут следовать из Бангкока во Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и из Пхукета в Иркутск и Новосибирск.

В пятницу, 20 марта, также стало известно об изменениях в работе авиакомпании Azur air. Чартерный перевозчик полностью отменит полеты с 22 марта по 20 апреля. Azur air стала первой отечественной компанией, заявившей о полной отмене рейсов – на внутренних направлениях она не работает.

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