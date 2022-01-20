В ВОЗ рекомендовали странам отслеживать передачу COVID-19 между животными и людьми

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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал государствам тщательнее следить за случаями возможной передачи COVID-19 между животными и людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета.

Специалисты также призвали страны вести целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса.

Согласно оценке организации, мониторинг в режиме реального времени и обмен данными о передаче и эволюции коронавирусу у животных поможет своевременно выявлять новые варианты вируса в популяции животных и определять риски для здоровья людей.

Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее также заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" способен инфицировать крыс и мышей, что отличает его от предыдущих разновидностей.

