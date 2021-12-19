Юрист предупредил о штрафах за неубранный снег

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Граждане и юридические лица могут получить штраф из-за неубранного снега. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в интервью агентству "Прайм".

Санкции предусмотрены в случае перекрытия доступа к ряду зданий, в частности, открытым складам. Кроме того, штраф выпишут за неубранный снег у наружных установок, пожарных лестниц, гидрантов, резервуаров, а также водоемов, необходимых для наружного противопожарного водоснабжения.

Аванесов уточнил, что хозяин земли получит штраф вне зависимости от того, является ли он членом СНТ или нет.

Ранее юрист Игорь Татарович предупредил россиян о штрафах за мусор в коридоре. Специалист пояснял, что штраф за строительный мусор, оставленный в местах общего пользования, составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

До этого заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская рассказала про новые штрафы для хозяев квартир. Отвечать придется за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек, за замену счетчиков не вовремя и за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах.