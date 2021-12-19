Юрист предупредил о штрафах за неубранный снег

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Граждане и юридические лица могут получить штраф из-за неубранного снега. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в интервью агентству "Прайм".
Санкции предусмотрены в случае перекрытия доступа к ряду зданий, в частности, открытым складам. Кроме того, штраф выпишут за неубранный снег у наружных установок, пожарных лестниц, гидрантов, резервуаров, а также водоемов, необходимых для наружного противопожарного водоснабжения.
Аванесов уточнил, что хозяин земли получит штраф вне зависимости от того, является ли он членом СНТ или нет.
Ранее юрист Игорь Татарович предупредил россиян о штрафах за мусор в коридоре. Специалист пояснял, что штраф за строительный мусор, оставленный в местах общего пользования, составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
До этого заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская рассказала про новые штрафы для хозяев квартир. Отвечать придется за выброс опасного для здоровья мусора вплоть до батареек, за замену счетчиков не вовремя и за порчу имущества в рекреационных и придомовых зонах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: