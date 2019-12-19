Экстренное предупреждение действует в Москве из-за ветра

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Москвичей предупредили об усилении ветра в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве. В порывах его скорость может достичь 22 метров в секунду.

МЧС рекомендует не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями. Предупреждение будет действовать до 21:00.

В течение дня установится облачная погода с прояснениями. Предстоящим днем столица будет находиться в тыловой части циклона. Синоптики отмечают, что в регионе сохраняется погода, характеризующаяся дефицитом кислорода в воздухе.

Влажно-прохладные условия могут способствовать обострению и ухудшению самочувствия при хронических заболеваниях суставов, а также легочной и сердечной патологии. Местами пройдут небольшие осадки.

Накануне сообщалось, что городские службы перешли на усиленный режим работы из-за желтого уровня погодной опасности, который ввели в Москве в связи с усилением порывов ветра. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" попросили водителей парковать автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций.

Днем 18 декабря температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) поднялась до +2,9 градуса. Таким образом был побит 71-летний рекорд. Абсолютный тепловой рекорд для 18 декабря был установлен в 1886 году, тогда в городе температура поднялась до +5,3 градуса.

При этом исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце месяца не исключены морозы до минус десяти градусов.

В ближайшую неделю в столице будет держаться теплая погода. По его словам, температурная норма превышена на 8–10 градусов. Насчет снежного покрова Вильфанд разочаровал, сказав, что его в ближайшие дни в Москве ждать не стоит.

