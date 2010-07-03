Туман, дымка и морось ждут москвичей 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода с туманом и густой дымкой ожидается в столице во вторник, 19 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Местами пройдет морось. Воздух прогреется максимум до 3–5 градусов в Москве и до 1–6 – в Подмосковье. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Синоптик добавил, что атмосферное давление продолжит повышаться и составит 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В связи с туманом водителей попросили реже перестраиваться из ряда в ряд, избегать обгонов и внезапных торможений. Все перечисленные маневры могут быть смертельно опасны в условиях затрудненной видимости.

В среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября: синоптики предупреждают, что температура воздуха будет сохраняться на минусовых отметках. Самыми холодными днями недели станут пятница и суббота, когда температура упадет до минус 10 градусов.

