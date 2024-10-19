Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 19 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 19 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее стала известно, что ночь на 18 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. Заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центра столицы и западной части Подмосковья.

Сухая погода без осадков установится в столице минимум до вторника, 22 октября. В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, потеплеет до 8–10 градусов, а в начале следующей недели воздух прогреется до 10–12 градусов.