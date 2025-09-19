Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 19 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем ожидается в столице в пятницу, 19 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов тепла, по области – от 14 до 19 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, в Подмосковье – также до 10.

На следующей неделе в Москве прогнозируют пик тепла – в регион вернется бабье лето. Самая теплая погода придется на понедельник, 22 сентября, когда температура достигнет 25 градусов, а во вторник, 23 сентября, будет от 20 до 22 градусов.

Первый снег ожидает жителей Московского региона уже в начале октября. Синоптики отмечают, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края.

В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.