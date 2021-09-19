Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В воскресенье, 19 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +9...+11 градусов, в Подмосковье – +6...+11 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ветер восточный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60 процентов", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, при таких погодных условиях метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт. В частности, у них могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться настроение, снизиться физическая и умственная работоспособность.
На следующей неделе в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков, а понедельник, 20 сентября, окажется самым дождливым и холодным днем недели. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он добавил, что в понедельник порывистый ветер и отсутствие солнца вызовут ощущение, что на улице холоднее плюс 5–7 градусов, которые будут показывать термометры в этот день.
Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов заявил, что этот сентябрь для Москвы станет самым холодным осенним месяцем в 21 веке. Он отметил, что общее отклонение от нормы в сентябре будет составлять 2–3 градуса.
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