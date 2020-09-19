Москва находится во втором десятке среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число число новых случаев коронавируса в Москве составляет 6,5 на 100 тысяч человек. По данным Оперативного штаба, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.
Кроме этого, столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель по городу составляет 0,3 процента.
За последние сутки в России зафиксировали 6 065 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 460 не имели клинических проявлений болезни.
Коронавирус обнаружили в 84 регионах России. На Москву пришлось 825 случаев.
При этом в Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 919 пациентов. Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
Еще 919 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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