Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж назвал условия для перехода на короткую неделю.

По его словам, зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти.

"Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья", – цитирует ТАСС слова Коржа.

По его словам, апробация короткой рабочей недели должна быть просчитана вместе с регионом и отраслью, после чего, по мнению Коржа, прибавится количество желающих, в ином случае будут проработаны "другие формы апробации этого проекта".

Корж также добавляет, что необходимо, чтобы не росли издержки работодателей, уточнив, что Трудовой кодекс позволяет сокращать рабочую неделю и рабочее время. По его мнению, введение короткой недели в график сотрудников может заинтересовать индустриальный сектор.

"Мы наблюдаем за определенными тенденциями по апробации и изучению этого курса в Российской Федерации. Учитывая, что у нас опыт пока не очень большой, мы ни на каких предприятиях такие пилотные проекты не запускали, и пока определенного мнения на этот счет у нас нет", – сказала заместитель председателя Совета министров республики Алла Пашкунова.

В августе Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневку возможен в перспективе при выполнении ряда условий. Глава правительства дал Минтруду поручение до 30 сентября представить свою позицию по вопросу. Министр экономического развития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода повышение доходов населения.

Вместе с тем главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что три выходных могут негативно отразиться на здоровье россиян. Он полагает, что многие в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное.

