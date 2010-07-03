В Минздраве нашли ошибки в выводах о безопасной дозе алкоголя

15:25
15:25
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Фото: depositphotos/Nomadsoul1
Замминистра здравоохранения Олег Салагай опроверг распространенную ранее информацию о безопасной дозе алкоголя.
В своем телеграм-канале он подчеркнул, что этот вопрос в Минздраве не комментировали и не занимались такими определениями. Салагай добавил, что, по мнению экспертов, абсолютно безопасной дозы спиртного нет.
"Увы, такие новости не только вводят в заблуждение, но и формируют необоснованно легкомысленное отношение к употреблению алкоголя", – считает он.
Есть исследования, согласно которым отдельным людям алкоголь может помочь. Но это актуально не всегда и не для всех, сделал оговорку замминистра.
"Одно дело – употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое – употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль", – привел он пример.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ назвал порцию алкоголя, употребление которой сопряжено с незначительным риском для здоровья. Для женщин это не более двух стандартных порций в день, для мужчин – не более трех.
Уточнялось, что женщинам безопасно потреблять около 200 миллилитров вина в день, а мужчинам – около 900 миллилитров пива. Обязательным условием для сохранения здоровья назвали соблюдение двух полностью трезвых дней в неделю.
Глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина, как и Олег Салагай, опровергла это. Она подчеркнула, что лучше не пить вовсе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что эксперта, который распространил неверные данные, "нужно гнать метлой".
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