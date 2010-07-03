Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя

13:02
13:02
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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Глава Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что нет безопасной для здоровья нормы алкоголя.
"Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе", – сказала Драпкина, передает ТАСС.
Ранее СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили, что употребление 200 миллилитров вина для женщин и 900 миллилитров пива для мужчин приводит к незначительному риску для здоровья. Речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и трех – для мужчин.
Драпкина же отметила, что стандартная порция в 10 граммов чистого спирта существует только для сравнения крепости напитков.
"Речь шла о стандартной дозе, она придумана и разработана для стандартизации сравнения крепости напитков, <...> для того чтобы понять, что крепче, что менее крепко", – добавила Драпкина.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко также оценил рекомендации Минздрава.
"Один из экспертов – это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", – заявил он в комментарии порталу Ura.ru.
По данным Минздрава, потребление алкоголя в России снизилось вдвое за последние восемь лет. За счет этого сократилось число алкогольных отравлений и заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Также снизилась смертность среди мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.
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