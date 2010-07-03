Минздрав назвал безопасную дневную дозу алкоголя

06:30
06:30
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Фото: depositphotos/Syda_Productions
Минздрав РФ назвал порцию алкоголя на один день, употребление которой сопряжено с незначительным риском для здоровья. Об этом пишет РИА Новости.
"Если говорить о количественной стороне, то пределами такого употребления считаются: для женщин – не более двух стандартных порций в день, для мужчин – не более трех стандартных порций в день", – говорится в материале.
Таким образом, женщинам безопасно потреблять около 200 миллилитров вина в день, а мужчинам – около 900 миллилитров пива. При этом в материале отмечается, что обязательным условием для сохранения здоровья являются два полностью трезвых дня в неделю.
"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте. Существуют ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно, например, при управлении автотранспортом, беременности и других", – резюмировали в Минздраве.
Ранее комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал законопроект о новых ограничениях на продажу алкоголя. Алкоголь хотят разрешить продавать в кафе, барах, ресторанах, находящихся в жилых домах, только если зал обслуживания будет не менее 20 квадратных метров. В кабинете министров обратили внимание, что инициатива может отрицательно отразиться на бизнесе, но "концептуально" одобрили ее.
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