Эксперт прокомментировал сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах.
"Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале", – цитирует Шапкина RT.
Он отметил, что в некоторых местах нет помещений, кроме жилых домов, для банкетов, свадеб и прочих мероприятий. Также везде люди ведут себя по-разному и алкоголь бывает разной крепости, полагает эксперт.
Шапкин уточнил, что у регионов есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона. Он привел в пример Якутию, где местные власти ввели сухой закон в 140 муниципальных образованиях.
"Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит", – добавил он.
В маленьких барах и кафе могут запретить продажу алкоголя
Ранее запрет продажи алкоголя в барах и кафе одобрили в правительстве России. Это касается заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.
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