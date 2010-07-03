Эксперт прокомментировал сообщения о новых ограничениях на продажу алкоголя

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах.

"Эту инициативу по ограничению отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале", – цитирует Шапкина RT.

Он отметил, что в некоторых местах нет помещений, кроме жилых домов, для банкетов, свадеб и прочих мероприятий. Также везде люди ведут себя по-разному и алкоголь бывает разной крепости, полагает эксперт.

Шапкин уточнил, что у регионов есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона. Он привел в пример Якутию, где местные власти ввели сухой закон в 140 муниципальных образованиях.

"Это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит", – добавил он.

В маленьких барах и кафе могут запретить продажу алкоголя

Ранее запрет продажи алкоголя в барах и кафе одобрили в правительстве России. Это касается заведений с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах.