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Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев – так называемые белые карточки, или формы ТМ6. Об этом информирует интернет-версия газеты Khao Sod со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

Изменения произойдут в течение ближайших трех месяцев. Подтверждать адрес проживания каждые три месяца и сообщать о временном выезде (более 24 часов) из места регистрации можно будет онлайн.

Отмена анкет связана с невозможностью их складирования из-за большого количества. Поток туристов постоянно растет. По прогнозам правительства, за 2019 год страну посетит более 20 миллионов иностранцев.

Программы для смартфонов, которые будут вместо бумажных анкет, пока разрабатываются. Полицейские уточнили, что, вероятнее всего, будет использоваться баркод.

Подтверждение адреса проживания и регистрации, как и подача формы ТМ30, обязательны только для иностранцев, проживающих в Таиланде по долгосрочным визам. Сейчас это занимает много времени из-за очередей. Процедуры не касаются туристов, находящихся в стране менее трех месяцев, то есть по краткосрочной визе.

В мае говорилось о планах по сбору дополнительных 100 батов (3 долларов или 200 рублей) за обязательную медицинскую страховку. Однако в сентябре стало известно, что власти Таиланда отказались от введения туристического сбора в этом году. По их мнению, это может ухудшить ситуацию.