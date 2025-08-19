ТАСС: кабмин РФ поддержал расширение жилищных льгот для военных с детьми-инвалидами

Фото: 123RF/izubkov

Российское правительство поддержало проект закона, позволяющий военнослужащим с детьми-инвалидами получать жилье вне очереди даже после их совершеннолетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение кабмина.

Как отметили в правительстве, улучшение соцподдержки семей с детьми-инвалидами относится к приоритетным направлениям государственной политики. Решение задач по улучшению демографии предусматривает создание механизмов повышения качества жизни инвалидов и оказание дополнительной поддержки семьям с такими детьми.

Ранее сообщалось, что в России могут создать единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Предварительно, в стране около двух миллионов человек нуждаются в улучшении условий проживания. Среди них – инвалиды, молодые семьи и ветераны. Единый реестр, по мнению экспертов, может повысить эффективность и скорость принятия решений об оказания соцпомощи.