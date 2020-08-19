Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,45 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата. По данному показателю город находится во второй десятке среди субъектов РФ.
Также Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев коронавирусной инфекции – этот показатель в столице составляет 0,3%.
За последние сутки в столице число вылечившихся от коронавируса превысило 200 тысяч человек.
В России подтвердили 4 828 случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрирован 937 321 случай. Наименьший прирост наблюдается в Московской и Смоленской областях, Еврейской автономной области и Чечне.
За последние сутки в России подтверждено 117 летальных случаев. За все время умерли 15 989 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 6 795 человек, за весь период с болезнью справились 749 423 человека.
По данным ВОЗ на 19 августа, в мире зафиксировано более 21,7 миллиона случаев заражения, свыше 771 тысячи человек скончались.
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