В Москве от коронавируса вылечились более 200 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице число вылечившихся от коронавируса превысило 200 тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200 359", – сказала вице-мэр.

После прохождения курса лечения врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Пациентам, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут сдать плазму крови. С ее помощью столичные врачи осуществляют лечение больных COVID-19.

Ракова ранее сообщила, что в июле количество доноров плазмы, вылечившихся от коронавируса, выросло на 15% по сравнению с данными июня и составило 900 человек. По ее словам, всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек.

Согласно предварительным результатам исследований, переливание донорской плазмы снижает риск оказаться на ИВЛ в реанимации на 63% у среднетяжелых пациентов. А для тяжелых больных увеличивает вероятность выздоровления на 19%. Однако данный метод лечения может назначить только врач.

