19 июля, 06:47Общество
Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 19 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода с прояснениями и дождем ожидается в столице в субботу, 19 июля. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.
В эти выходные непогоду в Москве будет определять атлантический циклон. Кроме того, в городе будет пониженное атмосферное давление. При этом дожди в столице ожидаются также на протяжении всей следующей недели.
Между тем ночи в Москве практически вернулись к климатической норме и перестали быть душными после аномально теплой погоды.
Гроза и дождь ожидаются в Москве в предстоящие выходные