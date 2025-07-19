Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 19 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и дождем ожидается в столице в субботу, 19 июля. Местами по городу возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами могут быть порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

В эти выходные непогоду в Москве будет определять атлантический циклон. Кроме того, в городе будет пониженное атмосферное давление. При этом дожди в столице ожидаются также на протяжении всей следующей недели.

Между тем ночи в Москве практически вернулись к климатической норме и перестали быть душными после аномально теплой погоды.