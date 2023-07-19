Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатами отклонить законопроект о длинных выходных в мае за счет сокращения новогодних праздников, сообщает ТАСС.

Проект в Госдуму внесли депутаты фракции "Новые люди". Он предусматривает изменения в Трудовой кодекс РФ. Вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков тогда пояснял, что регионы могут устанавливать дополнительные выходные в период майских праздников, но не пользуются этой возможностью.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу, объяснив это тем, что сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

Правительство сообщило, что в законопроекте не учитывается, что нерабочие праздничные дни в январе совпадают с новогодними каникулами у школьников, когда граждане могут провести время с детьми в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что новогодние выходные в 2024 году продлятся с 1 по 8 января. Сами новогодние каникулы продлятся 10 дней, начиная 30 декабря 2023 года.

Выпадающие на этот период выходные перенесут на другие дни. С субботы, 6 января, выходной перенесут на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, – на 31 декабря 2024 года.

Кроме того, в 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, а также с 3 по 4 ноября.