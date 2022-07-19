Онищенко прокомментировал возможность появления лихорадки Марбург в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вероятность появления лихорадки Марбург в России остается теоретической. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Общественной службой новостей.
"От двух случаев, зарегистрированных в Гане, лихорадка Марбург в России не появится, только теоретически. Тем не менее мы должны жить с оглядкой, что все может случиться. Слушайте врачей", – прокомментировал эксперт.
Онищенко успокоил жителей РФ, сообщив, что переживать из-за возможного распространения лихорадки в стране не стоит. Он также рекомендовал не ездить в Гану, где ранее зарегистрировали два случая заражения.
Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн проинформировал россиян о минимальной вероятности широкого распространения вируса лихорадки. В то же время специалист уточнил, что симптомами заражения лихорадкой могут стать повышенная температура, высыпания на коже и другие сигналы организма.
Кроме того, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков назвал способы заражения лихорадкой Марбург. По его словам, заражение происходит путем тесного контакта с телесными жидкостями, например с кровью. Однако в настоящее время реальным риском заражения может стать неосторожность при исследовании лихорадки в лаборатории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: