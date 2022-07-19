Онищенко прокомментировал возможность появления лихорадки Марбург в России

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Вероятность появления лихорадки Марбург в России остается теоретической. Такое мнение выразил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с Общественной службой новостей.

"От двух случаев, зарегистрированных в Гане, лихорадка Марбург в России не появится, только теоретически. Тем не менее мы должны жить с оглядкой, что все может случиться. Слушайте врачей", – прокомментировал эксперт.



Онищенко успокоил жителей РФ, сообщив, что переживать из-за возможного распространения лихорадки в стране не стоит. Он также рекомендовал не ездить в Гану, где ранее зарегистрировали два случая заражения.

Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн проинформировал россиян о минимальной вероятности широкого распространения вируса лихорадки. В то же время специалист уточнил, что симптомами заражения лихорадкой могут стать повышенная температура, высыпания на коже и другие сигналы организма.

Кроме того, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков назвал способы заражения лихорадкой Марбург. По его словам, заражение происходит путем тесного контакта с телесными жидкостями, например с кровью. Однако в настоящее время реальным риском заражения может стать неосторожность при исследовании лихорадки в лаборатории.