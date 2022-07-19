Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин
Во вторник, 19 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит 21...23 градуса тепла, в Подмосковье – 18...23 градуса. Ветер будет северо-западного направления с порывами до 14 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.
В начале недели в Московском регионе будет облачно и дождливо. Об этом ранее предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам метеоролога, это связано с циклоном, который формируется над большей частью Центрального федерального округа.
Потепление в столичном регионе прогнозируется с пятницы, 22 июля, сообщила ранее синоптик Татьяна Позднякова. Воздух в этот день, по ее словам, прогреется до 25...28 градусов, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов.
Непогода может задержаться в столице
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