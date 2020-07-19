В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

От коронавирусной инфекции в городе скончались 15 пациентов. Об этом заявил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – следует из заявления Оперштаба.

Москвичам напоминают, что при любых симптомах ОРВИ лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее говорилось, что в России за сутки выявили 6 109 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали в Москве – 591, в Свердловской области – 245, в Ханты-Мансийском АО – 237, в Нижегородской области – 218, в Санкт-Петербурге – 202.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявляла, что в Москве провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших.

Помимо того, с 16 июля открылась электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.