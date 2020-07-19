Москва занимает 31 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице число новых случаев COVID-19 составляет 4,66 на 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, столица находится на 31 месте среди российских регионов по приросту заболевших COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировали 6 109 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Москве выявлен 591 новый случай, в Свердловской области – 245, в Ханты-Мансийском АО – 237, в Нижегородской области – 218, в Санкт-Петербурге – 202. Всего в России зарегистрировали 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В России за последние сутки от COVID-19 вылечились 3 481 человек. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в РФ составило 550 344.