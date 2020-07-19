Московские врачи вылечили от коронавируса более 170,5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные врачи вылечили еще 359 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 359 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 539", – сказала Ракова.

Выздоровевшие граждане могут сдать плазму, которую затем применяют в лечении других пациентов. Запись открыта по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16. Донором могут стать люди не моложе 18 и не старше 55 лет без дополнительных противопоказаний.

Ранее вице-мэр рассказала, что в столице провели масштабное исследование распространения коронавируса из числа людей, близко контактировавших с пациентами с COVID-19. Базой анализа стали случаи порядка 335 тысяч человек, состоявших в близком контакте почти с 107 тысячами заболевших. По утверждению заммэра, среди контактных заражается каждый пятый.

С 16 июля открыта электронная запись на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Слоты рассчитаны на две недели вперед. Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели должны позаботиться о том, чтобы тестировать своих сотрудников.