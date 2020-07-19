Кратковременные дожди ожидаются в столице 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В воскресенье, 19 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 22–24 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.

