Кратковременные дожди ожидаются в столице 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В воскресенье, 19 июля, в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди и до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде с прояснениями местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 22–24 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее метеорологи сообщили, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой с 1894 года. За 1,5 месяца столица уже выполнила (103%) сезонную норму по осадкам. Их в столице уже суммарно выпало 252,7 миллиметра.
Дожди ожидаются в Москве в эти выходные
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