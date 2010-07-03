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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о недовольстве верующих электронной идентификацией. Омбудсмен представила в Совфед доклад, из которого следует, что в 2018 году почти втрое выросло число жалоб россиян по вопросам законодательства в сфере религиозных отношений.

Москалькова связывает рост числа жалоб с все более активным использованием информационных технологий в социальной сфере, сказано в заключении комитета СФ по конституционному законодательству. "Практически во всех обращениях указанной тематики граждане выражали несогласие с введением электронной идентификации личности", – приводит выводы комитета РИА Новости.

К числу "системных" омбудсмен отнесла такие проблемы, как активная цифровизация различных сфер жизни человека и связанные с ней риски, экологическая безопасность, в частности, борьба с незаконными свалками, проблемы в уголовно-процессуальной сфере и насилие в отношении женщин. Как подчеркнули в комитете

по конституционному законодательству, все эти вопросы требуют всестороннего обсуждения в формате парламентских слушаний, круглых столов и экспертных советов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что россияне смогут перейти на электронные паспорта на два года раньше, чем планировалось, – уже в 2023 году. Вице-премьер Максим Акимов со своей стороны заявил, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, а бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году. По его словам, пилотным регионом станет Москва.