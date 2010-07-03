Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очередной циклон принесет в столицу дожди и грозы 23 июля, сообщил заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. При этом температура в городе немного повысится, заверил он.

"Ближе к воскресенью циклон уйдет в район Сыктывкара и Салехарда. Но на смену ему придет очередной циклон, поэтому до конца месяца у нас будет переменная облачность с дождями и грозами", – цитирует синоптика ТАСС.

Он уточнил, что 20 июля воздух в Москве прогреется до 19–21 градуса, 21 июля – до 21–23 градусов. В понедельник, 22 июля, за счет солнца потеплеет до 24–26 градусов. Во вторник и среду из-за циклона будет больше влажности, но температура будет держаться в пределах 22–25 градусов.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, пообещала, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днем, хотя в пятницу, 19 июля, все еще не исключено развитие грозовой деятельности.

"За сегодняшний день может выпасть до восьми миллиметров осадков, в субботу дождей будет поменьше, температура воздуха начнет постепенно повышаться", передает ее слова RT.

Она также отметила, что в выходные ожидается наиболее комфортная погода, будет больше солнца и не более 1–2 миллиметров осадков.

Метеорологи считают дождливый июль нормой для Москвы. Они подчеркивают, что в столичном регионе второй месяц лета по климату считается самым обильным на осадки. В среднем за июль выпадает 85–95 миллиметров осадков.

И хотя нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%. По расчетам специалистов, период дождливой погоды продлится до начала следующей недели. В этом случае количество выпавших осадков в среднем достигнет нормы.

Ранее синоптики рассказали о причинах июльского похолодания в центральной части России. Такая погода вызвана стационарным погодным режимом. Исследования ученых доказали, что при глобальном потеплении зачастую впоследствии устанавливается устойчивая прохладная погода.

В первой декаде июля средняя температура в Москве была ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Синоптики указывают, что из-за роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода значительно улучшится уже на предстоящих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17...+20 градусов. Возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.

